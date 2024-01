Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag gefragt

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 219,94 USD nach oben.

Das Papier von Tesla legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 219,94 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 220,85 USD. Bei 215,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 29.630.502 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Mit einem Zuwachs von 36,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,31 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2023 erreicht. Abschläge von 43,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 225,00 USD aus.

Tesla ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.350,00 USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 21.454,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.01.2024 erwartet. Schätzungsweise am 22.01.2025 dürfte Tesla die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2023 3,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

