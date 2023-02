Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Tesla 202,45 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 12:05:27 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 202,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 203,45 EUR. Bei 203,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 80.278 Stück.

Bei einem Wert von 350,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 42,22 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 96,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 110,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 383,91 USD an.

Am 25.01.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 24.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Tesla-Aktie belaufen.

