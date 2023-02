Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Tesla 202,45 EUR

Das Papier von Tesla konnte um 04:06:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 200,90 EUR. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 203,45 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 203,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 181.123 Tesla-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 350,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,62 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 96,30 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 108,62 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 383,91 USD.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Aktie aus.

