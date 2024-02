Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag gesucht

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 204,39 USD.

Um 12:03 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 204,39 USD nach oben. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 685.503 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 299,29 USD erreichte der Titel am 20.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 31,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (152,37 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 215,78 USD.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen.

Die Tesla-Bilanz für Q1 2024 wird am 17.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,08 USD je Tesla-Aktie.

