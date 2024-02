Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 199,31 USD ab.

Die Tesla-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 199,31 USD abwärts. Die Tesla-Aktie sank bis auf 197,40 USD. Bei 202,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 28.486.433 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Gewinne von 50,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,37 USD. Dieser Wert wurde am 28.04.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 30,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tesla-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 215,78 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Tesla am 17.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,08 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

