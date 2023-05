Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 155,00 EUR

1,69% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 165,41 USD abwärts. Die Tesla-Aktie sank bis auf 164,35 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 165,65 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.795.196 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 314,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 90,23 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 62,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 382,45 USD für die Tesla-Aktie.

Am 19.04.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 USD, nach 1,07 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Darum sind Charlie Munger und Warren Buffett skeptisch gegenüber KI

Tesla-Unfallstatistik: Wie sicher sind Teslas Fahrassistenzsysteme im Vergleich zum Fahrer?

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie sinkt: Tesla muss in China Fehler bei Millionen Autos mit Update beheben