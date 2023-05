Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit stabiler Tendenz

Aktien in diesem Artikel Tesla 152,68 EUR

Die Tesla-Aktie bewegte sich um 09:20 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 153,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 153,00 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 152,02 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.744 Tesla-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2022 auf bis zu 316,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 107,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 96,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 58,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 382,45 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 23.329,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.756,00 USD umgesetzt worden waren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.07.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.

Darum sind Charlie Munger und Warren Buffett skeptisch gegenüber KI

Tesla-Unfallstatistik: Wie sicher sind Teslas Fahrassistenzsysteme im Vergleich zum Fahrer?

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie sinkt: Tesla muss in China Fehler bei Millionen Autos mit Update beheben

