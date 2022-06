Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Tesla 644,50 EUR

-3,98% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16.06.2022 12:22:00 Uhr 0,3 Prozent auf 649,20 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 643,70 EUR. Bei 658,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.972 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1.080,00 EUR markierte der Titel am 04.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 39,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 489,80 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 868,33 USD.

Am 20.04.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 18.756,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.389,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,28 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie im Sturzflug: Muss Tesla in diesem Quartal Cash-Reserven anzapfen?

Tesla-Aktie: Tesla soll Mitarbeiter über Social Media überwacht haben

Twitter-Aktie zieht an: Elon Musk will sich Twitter-Mitarbeitern in Fragerunde stellen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com