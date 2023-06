Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Tesla 235,10 EUR

0,49% Charts

News

Analysen

Um 12:03 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 257,00 USD nach oben. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 426.136 Stück gehandelt.

Bei 314,67 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 22,44 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 60,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 300,00 USD.

Tesla gewährte am 19.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,36 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Gartner Supply Chain Top 25: Schneider Electric zum ersten Mal ganz oben

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Sämtliche Model 3 und Model Y in den USA nun für volle Steuergutschrift qualifiziert

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie tiefer: Tesla setzt in Grünheide weniger Leiharbeiter ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images