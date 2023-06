Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Tesla 233,60 EUR

Das Papier von Tesla befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 232,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 229,20 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 229,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 19.656 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2022 auf bis zu 316,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 36,00 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,38 EUR am 06.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 300,00 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.07.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,36 USD je Aktie belaufen.

Gartner Supply Chain Top 25: Schneider Electric zum ersten Mal ganz oben

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Sämtliche Model 3 und Model Y in den USA nun für volle Steuergutschrift qualifiziert

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie tiefer: Tesla setzt in Grünheide weniger Leiharbeiter ein

