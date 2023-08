Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verliert am Mittag

Tesla im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 229,32 USD.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 229,32 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 370.295 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,67 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 37,22 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 125,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 245,56 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 20.07.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,20 Prozent auf 24.927,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.934,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,38 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

