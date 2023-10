Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 251,50 USD.

Das Papier von Tesla konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 251,50 USD. Bei 254,17 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 250,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 20.931.092 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 299,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,00 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 101,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 59,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 240,00 USD.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 24.927,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16.934,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Tesla am 18.10.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,27 USD je Tesla-Aktie.

