Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag behauptet

Die Aktie von Tesla zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Tesla-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 239,00 EUR.

Mit einem Kurs von 239,00 EUR zeigte sich die Tesla-Aktie im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr kaum verändert. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 239,95 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 238,05 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 238,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 17.412 Stück.

Am 19.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 10,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 59,67 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 240,00 USD.

Tesla ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 24.927,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.934,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,28 USD je Tesla-Aktie.

