Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 2,4 Prozent auf 186,90 EUR nach. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 185,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.258 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Gewinne von 47,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2022 Kursverluste bis auf 174,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 7,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 447,73 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.10.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 21.454,00 USD gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

