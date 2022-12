Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Tesla 141,60 EUR

Die Tesla-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 2,1 Prozent auf 145,10 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 145,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 148,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.120 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 357,53 EUR markierte der Titel am 04.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 59,42 Prozent wieder erreichen. Am 15.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 2,11 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 432,27 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent auf 21.454,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,08 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

