Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 113,62 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 113,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 111,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.113 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 350,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,55 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,99 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 407,82 USD je Tesla-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.10.2022. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,62 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,95 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.01.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 4,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

