Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag schwächer

Der Tesla-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 112,04 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 111,00 EUR nach. Bei 111,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5.884 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. 68,00 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 96,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 411,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 21.454,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 13.757,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 24.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,01 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

