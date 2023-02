Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger setzen Tesla am Freitagnachmittag unter Druck

Aktien in diesem Artikel Tesla 187,66 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr 5,8 Prozent im Minus bei 190,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 186,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 188,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 330.314 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 350,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 45,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 98,09 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 383,91 USD an.

Am 25.01.2023 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,62 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

