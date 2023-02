Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag im Bärenmodus

Aktien in diesem Artikel Tesla 188,56 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07:00 Uhr 7,2 Prozent im Minus bei 187,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 187,50 EUR. Bei 188,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.238 Tesla-Aktien.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR an. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 46,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 96,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 95,18 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 383,91 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 25.01.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 24.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,62 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Langsame Zersetzung statt schnellem Breakdown? Wie die Musk-Übernahme Twitter langfristig schaden könnte

Erhöhte Unfallgefahr: Tesla mit Rückrufaktion für 360.000 Fahrzeuge wegen Problemen mit 'Autopilot' - Tesla-Aktie gibt an der NASDAQ kräftig nach

S&P Global Mobility-Untersuchung: Kein anderer Autohersteller überzeugt so viele "Nomaden" von sich wie Tesla

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images