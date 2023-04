Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Tesla 170,06 EUR

1,55% Charts

News

Analysen

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,4 Prozent auf 185,70 USD zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 295.105 Stück.

Bei 363,50 USD erreichte der Titel am 22.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 48,91 Prozent Luft nach oben. Bei 101,82 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 82,38 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 389,36 USD angegeben.

Tesla gewährte am 25.01.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 19.04.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,94 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla wohl vor Veröffentlichung von großem Software-Update - Auf diese Neuerungen dürfen sich Tesla-Fahrer freuen

Nach Musks Kosteneinsparungen im Bereich autonomes Fahren: Unfallgefahr bei Tesla deutlich gestiegen

Tesla-Aktie sinkt: Tesla nimmt weitere Preissenkungen in Deutschland und Asien vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com