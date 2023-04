Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Tesla 169,84 EUR

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,6 Prozent auf 187,88 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 189,69 USD. Bei 186,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 22.611.874 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 363,50 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,31 Prozent. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 84,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 389,36 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 25.01.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Tesla am 19.04.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,94 USD fest.

