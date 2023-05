Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Mittwochmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Tesla 155,94 EUR

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 168,94 USD zu. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 184.693 Stück.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 314,67 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD ab. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 65,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 382,45 USD je Tesla-Aktie an.

Am 19.04.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 23.329,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 18.756,00 USD umsetzen können.

Am 24.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

