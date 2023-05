Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 160,02 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 170,59 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 170,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,29 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 27.958.021 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 314,67 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 101,82 USD am 07.01.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 382,45 USD.

Am 19.04.2023 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 23.329,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,36 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

