Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Tesla 156,06 EUR

1,29% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 1,4 Prozent auf 155,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 155,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 155,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.425 Tesla-Aktien.

Bei 316,75 EUR markierte der Titel am 22.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 50,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 96,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 382,45 USD.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 23.329,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18.756,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2023 wird am 24.07.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,36 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Rivale Nikola und Voltera vereinbaren eine Partnerschaft für Wasserstoff-Tankstellen

Darum sind Charlie Munger und Warren Buffett skeptisch gegenüber KI

Tesla-Unfallstatistik: Wie sicher sind Teslas Fahrassistenzsysteme im Vergleich zum Fahrer?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images