Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Tesla gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tesla konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,7 Prozent auf 286,09 USD.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 286,09 USD zu. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 506.155 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 314,67 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,99 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD. Mit einem Kursverlust von 64,41 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 308,00 USD an.

Am 19.04.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.329,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 18.756,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 19.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,39 USD je Aktie aus.

