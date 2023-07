Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 253,70 EUR.

Die Tesla-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 253,70 EUR. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 254,45 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,15 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 47.640 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2022 auf bis zu 316,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 24,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 96,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 308,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.04.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 23.329,00 USD gegenüber 18.756,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 19.07.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

