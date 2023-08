Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 206,85 EUR nach.

Die Tesla-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,2 Prozent auf 206,85 EUR nach. Bei 205,35 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 206,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.444 Tesla-Aktien.

Am 22.09.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 316,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,13 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 53,41 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 245,56 USD je Tesla-Aktie an.

Am 20.07.2023 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.927,00 USD – ein Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 16.934,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,38 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

