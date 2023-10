Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag um Nulllinie

Tesla im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 240,30 EUR.

Die Tesla-Aktie kam im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 240,30 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 240,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 239,65 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 240,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.144 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (267,35 EUR) erklomm das Papier am 19.07.2023. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 11,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 96,38 EUR fiel das Papier am 06.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 59,89 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 240,00 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 19.07.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.927,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.934,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.10.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,26 USD je Aktie aus.

