Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Tesla befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 176,78 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 176,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 54.352 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 357,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 50,56 Prozent wieder erreichen. Am 10.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 174,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 1,36 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 447,73 USD.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.454,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 13.757,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,10 USD je Aktie aus.

