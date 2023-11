Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 214,10 EUR.

Die Tesla-Aktie musste um 09:20 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 214,10 EUR. Bei 213,05 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 213,70 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 10.089 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei 267,35 EUR markierte der Titel am 19.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 19,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 122,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 229,56 USD an.

Am 18.10.2023 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,84 Prozent auf 23.350,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.454,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2024 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 3,10 USD je Aktie aus.

