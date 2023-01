Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Tesla 125,24 EUR

3,21% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 124,50 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 124,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 122,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 106.479 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 350,13 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 64,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 96,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 29,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 407,82 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,62 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.454,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 13.757,00 USD eingefahren.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet. Am 24.01.2024 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,00 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Aktie Tesla: Tesla verkauft wieder die Basisversionen von Model S und Model X - Kunden müssen deutlich mehr zahlen

Prozess zu Anlegerklage gegen Musk in San Francisco begonnen - NASDAQ-Titel Tesla-Aktie schließt mit kräftigen Gewinnen

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com