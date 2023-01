Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 119,42 EUR

-1,58% Charts

News

Analysen

Um 04:22 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 124,20 EUR. Bei 126,54 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 122,76 EUR. Bisher wurden via XETRA 208.463 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 350,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 64,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 96,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 407,82 USD für die Tesla-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 21.454,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13.757,00 USD erwirtschaftet worden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.01.2024 dürfte Tesla die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Aktie Tesla: Tesla verkauft wieder die Basisversionen von Model S und Model X - Kunden müssen deutlich mehr zahlen

Prozess zu Anlegerklage gegen Musk in San Francisco begonnen - NASDAQ-Titel Tesla-Aktie schließt mit kräftigen Gewinnen

10.000 Euro in Aktien investiert: Tesla, BYD & Co. - das sind die Gewinner im Jahr 2022