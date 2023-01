Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 121,98 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 122,72 EUR. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.331 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 350,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 64,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,30 EUR am 06.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 407,82 USD.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 24.01.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 3,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

