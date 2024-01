Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 215,12 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 215,12 USD. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 213,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 216,83 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.119.156 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,31 USD. Dieser Wert wurde am 20.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 73,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 225,00 USD.

Tesla ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.454,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.350,00 USD ausgewiesen.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 vorlegen. Am 22.01.2025 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,07 USD je Aktie belaufen.

