Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Tesla-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 198,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 198,14 EUR bewegte sich die Tesla-Aktie um 09:18 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 198,42 EUR. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 197,12 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 197,28 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.845 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 267,35 EUR. 34,93 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 115,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 41,88 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 225,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 18.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 23.350,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.454,00 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.01.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,07 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla korrigiert heimlich Angaben zur Reichweite nach unten

VW-Partner Xpeng sieht neuestes Elektrofahrzeug als "Game Changer" für die Branche

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge