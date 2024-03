Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag stark gefragt

Blick auf Tesla-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,1 Prozent auf 171,96 USD.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 5,1 Prozent auf 171,96 USD. Der Kurs der Tesla-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 172,69 USD zu. Bei 170,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 7.203.497 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 299,29 USD. Gewinne von 74,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.04.2023 auf bis zu 152,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Tesla seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 205,13 USD.

Tesla ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 USD gegenüber 1,05 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 17.04.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 2,97 USD je Aktie aus.

