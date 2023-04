Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Tesla 171,12 EUR

0,38% Charts

News

Analysen

Um 12:03 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 188,08 USD. Zuletzt wechselten 227.118 Tesla-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (363,50 USD) erklomm das Papier am 22.04.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 84,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 389,36 USD.

Tesla veröffentlichte am 25.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 19.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,92 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

UBS-Umfrage: Globales Kaufinteresse an Elektroautos rückläufig - NASDAQ-Titel Tesla bleibt führende Marke

Neue Forbes-Liste: Das sind die zehn reichsten Menschen 2023

Tesla-Chef Elon Musk gründet Firma für künstliche Intelligenz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com