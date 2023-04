Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 168,30 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 184,18 USD. Die Tesla-Aktie sank bis auf 183,59 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,05 USD. Zuletzt wechselten 19.973.313 Tesla-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2022 auf bis zu 363,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 49,33 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 80,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 389,36 USD.

Tesla ließ sich am 25.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.04.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,92 USD im Jahr 2023 aus.

