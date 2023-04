Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Tesla 170,16 EUR

Um 09:21 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 169,90 EUR. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 169,64 EUR ab. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 170,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.524 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 333,67 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 96,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 76,28 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 389,36 USD angegeben.

Am 25.01.2023 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,85 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 21.454,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 17.719,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Tesla am 19.04.2023 vorlegen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,92 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

