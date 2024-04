Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Donnerstagnachmittag ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 149,91 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 149,91 USD. Die Tesla-Aktie sank bis auf 148,70 USD. Bei 151,29 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.096.940 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Gewinne von 99,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 148,70 USD fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,81 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 196,00 USD.

Am 24.01.2024 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2024 2,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

