Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Nachmittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Tesla 161,56 EUR

0,59% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 173,10 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 172,45 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 174,28 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 24.238.003 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 314,67 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 81,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 101,82 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 41,18 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 382,45 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent auf 23.329,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 3,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla hebt Preise in mehreren Ländern an - Trendwende bei NASDAQ-Titel Tesla?

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie springt hoch: Elon Musk will bei Tesla mit Werbeanzeigen experimentieren

Kurzbiographie: Cathie Wood - die Karriere der Star-Investorin und ARK Invest-Gründerin