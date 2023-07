Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 288,04 USD.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,67 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 64,65 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 308,00 USD.

Tesla ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.329,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 19.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,41 USD im Jahr 2023 aus.

