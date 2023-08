Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 216,17 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 1,4 Prozent auf 216,17 USD. Bei 213,50 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 213,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 28.452.281 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 313,80 USD erreichte der Titel am 22.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 31,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,56 USD aus.

Tesla ließ sich am 20.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.927,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 47,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.934,00 USD in den Büchern standen.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 18.10.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Truck Semi im Alltagstest: Leistung trotz Rückrufaktion wohl gut

E-Auto-Batterie von CATL soll 400 Kilometer Reichweite in zehn Minuten bringen

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Tesla senkt in China erneut die Preise