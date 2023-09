Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 265,93 USD abwärts.

Die Tesla-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 265,93 USD. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 263,76 USD. Mit einem Wert von 271,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 26.716.107 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 313,80 USD markierte der Titel am 22.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 101,82 USD. Dieser Wert wurde am 07.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 241,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.07.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,76 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 24.927,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.934,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.10.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,36 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: NHTSA fordert von Tesla Daten zum "Elon Mode" - Verfahren wohl kurz vor dem Abschluss

Tesla-Aktie: Erste Teslas aus Mexiko frühestens 2026? Gigafactory-Bau in Mexiko verzögert sich offenbar

Atlas Lithium-Aktie und Sigma Lithium-Aktie könnten profitieren: Tesla-Chef Elon Musk lobt Lithiumbatterien als "das neue Öl"