Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Um 12:22 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 228,55 EUR. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 229,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 228,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.951 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 360,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 18,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 598,42 USD je Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.07.2022. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,14 USD je Tesla-Aktie.

