Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tesla gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 239,40 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,5 Prozent auf 239,40 EUR. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 239,30 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 240,00 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 5.312 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.07.2023 erreicht. Gewinne von 11,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.01.2023 bei 96,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 59,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 240,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.07.2023. Das EPS lag bei 0,91 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.927,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 16.934,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,27 USD je Aktie.

