Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Abschlägen

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 173,48 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 172,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 176,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54.374 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 357,53 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 172,80 EUR fiel das Papier am 18.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,39 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 447,73 USD.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,62 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.757,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,10 USD je Aktie aus.

