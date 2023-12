Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 253,95 USD.

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 253,95 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 227.803 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,85 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 101,82 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 59,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 223,44 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 18.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.350,00 USD – ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 21.454,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,07 USD im Jahr 2023 aus.

