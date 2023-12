Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Nachmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 257,44 USD.

Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 257,44 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 257,76 USD. Mit einem Wert von 253,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 23.306.019 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 101,82 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 60,45 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 223,33 USD.

Tesla gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,66 USD, nach 1,05 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 23.350,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.454,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,07 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Stifel-Analyst Stephen Gengaro hebt den Daumen für die Aktie des Tesla-Konkurrenten Rivian

Börse New York: S&P 500 schlussendlich freundlich

Bernstein-Analyst rät zum Shorten der Tesla-Aktie für 2024