Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag leichter

Um 12:22 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 116,26 EUR. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 115,72 EUR ein. Bei 118,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 72.550 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,80 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,30 EUR am 06.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 407,82 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.10.2022. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.454,00 USD – ein Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 13.757,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 24.01.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,99 USD je Tesla-Aktie.

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie und BYD-Aktie im Abwärtsstrudel: Chinas Elektroauto-Markt kriselt - So passen Tesla und BYD ihre Preise an

Deal vor dem Abschluss: Standort für neue Gigafacfory von NASDAQ-Titel Tesla offenbar gefunden

Tesla-Aktie im Minus: Prozess zu Anlegerklage gegen Musk eröffnet - erster Schlagabtausch

